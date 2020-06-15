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Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'de 6 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesinde oturan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5 blokta 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak, güvenlik şeridi çekti.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Öte yandan, Melikgazi ilçesi Mimsin bölgesinde bulunan bir apartmanın da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

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