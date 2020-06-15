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Çin'in en zengin 4'üncü kişisi nehre atlayarak rehin alınmaktan kurtuldu

Anadolu Ajansı

Çinli beyaz eşya firması Midea Group'un kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Hı Şiangcien, evine zorla giren kişiler tarafından rehin alınmaktan son anda kurtuldu. 

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Çin basınındaki haberlere göre, Hı'nın ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foşan kentinde bulunan nehir manzaralı evine kimliği bilinmeyen kişiler girdi. 

Söz konusu kişilerle ev içinde yaşanan kovalamacanın ardından beyaz eşya şirketinin lideri nehre atlayarak kurtulmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında Hı'nın aile üyelerinden birisi polisi aradı. 

Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, eve izinsiz giren 5 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Midea Group, olayın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla polise teşekkür etti. 

Şahsi serveti 25 milyar dolar

Polis, eve zorla giren kişilerin amaçları ve kimliklerine ilişkin bilgi vermedi.

Çin'in en büyük elektronik ev eşyası üreticisi Midea Group'un kurucusu Hı, aynı zamanda ülkenin en zengin 4'üncü kişisi. Ülkede her sene zenginlerin servetlerini yayımlayan Hurun Report'a göre, Hı'nın şahsi serveti 25 milyar dolar civarında bulunuyor.

Midea'yı 1968'de kuran Hı, 2012'de şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Hı Hınjien'e devretmişti. Hı, mevcut durumda şirketle ilişkisini yönetim kurulu üyesi ve önemli bir hissedarı olarak sürdürüyor.

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