HABER /  EĞİTİM
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

AUZEF sınav sonuçları açıklanıyor AKSİS sonuç sorgulama ekranı

1-14 Haziran tarihinde gerçekleşen AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten açıklama geldi mi? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Abone ol

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim alan öğrenciler vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak açıklama geldi mi?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular üniversiteli öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 1-14 Haziran tarihinde gerçekleşen AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten açıklama geldi mi?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –
Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.
Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.
Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."
İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.
check Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
check Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: 3 bin 250 personel alımı yapıyoruz
MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı! Tüm sınıf karantinada
İstanbul'un 39 ilçesinde her gün koronavirüs denetimi yapılacak!
Obradovic Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi
Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ili Prof. Ahmet Ercan açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran'la uçuşlar için tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Libyalı General Dırah: Sirte bizim için kırmızı çizgidir
İETT gece seferlerini yeniden başlatıyor! İşte o hatlar
Ali Kara Hoca korona nedeniyle vefat etti Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu
Bursa Adliyesi'nde Covid-19 alarmı! Mahkeme heyeti karantinaya alındı
Galatasaray'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sert tepki
Özel okullar ne zaman açılıyor telafi eğitime ne zaman başlıyor?
Yorumlar