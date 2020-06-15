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WhatsApp'ta para gönderip alma dönemi bomba özelliği kullanıma sundu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platform üzerinden para gönderip almanızı sağlayan "WhatsApp Pay" özelliğini ilk olarak Brezilya'da kullanıma açtı.

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WhatsApp'ın, bir süredir kullanıcıların para gönderip almasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu.

Şirket, "WhatsApp Pay" isimli özelliği her ne kadar ilk olarak Hindistan'da test etse de ülke yasaları nedeniyle beklediği ilerlemeyi kaydedemedi.

Brezilya'da hizmete açıldı 

Facebook'tan yapılan açıklamada, artık Brezilya'daki kullanıcıların, Facebook Pay'ı kullanarak WhatsApp uygulaması aracılığıyla para gönderip alabilecekleri duyuruldu.

Whatsapp pay nasıl kullanılıyor ? 

WhatsApp, Brezilya'daki ödeme hizmeti için Banco do Brasil, Nubank ve Sicredi ile anlaşma sağladı. Kullanıcılar, kredi veya banka kartlarını WhatsApp uygulamasına ekliyor ve daha sonra 6 haneli bir PIN veya parmak izi doğrulaması kullanarak birbirlerine para gönderip alabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, WhatsApp üzerinden satış yapan işletmelere bu özellik sayesinde kolayca ödeme yapabilecek.

Facebook'tan yapılan açıklamada, WhatsApp ödemeler özelliğinin çok yakında başka ülkelerde de kullanılacağı belirtildi.

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