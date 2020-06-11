Bekçi alımı başvuru yapma ekranı ne zaman bekçi alımı başlıyor?

Haziran ayının başlaması ile birlikte bekçi alımı başvuruları ne zaman, ne kadar bekçi alımı yapılacak soruları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki EGM bünyesinde bekçi olmak için kaç tane ilkokul ortaokul ve lise mezunu kaç bekçi adayı alınacak.

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Koronavavirüs nedeniyle birçok devlet kurumunda olduğu gibi EGM bünyesinde olan bekçi alımları da sekteye uğradı. Meclis görüşmelerin yeniden başlaması ile birlikte bekçi alımları da yeniden gündeme gelmeye başladı. Son yılların en çok rağbet gören mesleklerinden biri olan bekçi alımları için çalışmalar başlıyor. Peki 2020 yılında kaç bekçi alınacak, bekçi alımları ilkokul, ortaokul ve lise mezunu kaç kişi olacak?

Bekçi alımları hakkında henüz resmi bir açıklama yok fakat İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sermet Atay'ın açıklaması şu şekilde;

Ortaokul mezunu 535 kişi, lise mezunu 16.217, yüksekokul mezunu 4.721, üniversite mezunu 5.473 toplam 27.006 ve yıl sonu itibarıyla toplam bekçimiz 28.479 kişi.

2020 bekçilik alımları başvuru tarihleri ve alımları henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. İşte, bekçi alımı hakkında tüm ayrıntılar...

BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'deki açıklama:

İçişleri Bakanlığından:

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.