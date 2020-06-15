Kırşehir'de il emniyet müdürü ve kaymakam koronavirüse yakalandı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçerken bir ürküten haber de Kırşehir'den geldi. Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir'in Akpınar İlçe Kaymakamı Furkan Korkusuz, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedaviye alınan iki ismin sağlık durumlar iyi

Emniyet Müdürü Türesin ve Akpınar İlçe Kaymakamı Korkusuz'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Türesin ve Akpınar tedaviye alındı. Emniyet Müdürü ve ilçe kaymakamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anonsla halk uyarılıyor

Öte yandan il genelinde yeni normale dönüşle birlikte vaka sayılarında artış gözlenirken belediye anons sistemi ile Kırşehirliler, sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.