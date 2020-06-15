İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası çıktı! İşte ilçe ilçe korona haritası
Koronavirüs salgınında son durum ne?.. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla Türkiye'deki illerde koronavirüs vakalarının yoğunlukları görülebiliyor... İşte İstanbul ve ve ilçelerindeki yoğunluk haritasının tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu.
Adalar: Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.
Arnavutköy: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.
Ataşehir: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.