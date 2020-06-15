İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası çıktı! İşte ilçe ilçe korona haritası

Adalar: Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu.