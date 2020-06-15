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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan öğretmen hamile olduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Samsun'un İlkadım ilçesi, Terme ilçesi, İstanbul ve Rize illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Bylock kullandıkları ve terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Vezirköprü'de aktif olarak öğretmen olduğu öğrenilen ve hamile olan A.S., polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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