Aziz Babuşcu'nun Keşmir projesine Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den destek

Twitter adresinden Babuşcu'yu etiketleyerek 'Kashmir is My Name' şarkısını paylaşan Alvi "Keşmir'de özgürlük kazanacak" dedi. Babuşcu'dan "Pakistan ikinci evimiz " karşılığını alan Alvi bu mesajı da retweetledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Keşmir'de yaşananları dünyaya duyurmak için AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun girişimiyle hazırlanan 'Kashmir Is My Name' adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşıp destek istedi.

Pakistan ikinci evimiz

Babuşcu Alvi'nin mesajına teşekkür ederek "Türk milleti olarak hep Keşmir halkıyla birlikte olacağız." ifadelerine yer verdi. Babuşcu sözlerinin devamında "Pakistan ikinci evimiz " dedi. Alvi, Babuşcu'nun bu mesajını da retweetledi.

Mr President, we’d like to thank you for sharing our song with our Pakistani brothers and sisters.



As Turkish State and Nation, we will always be with Kasmiri people. I’d like to extend our love to you and #Pakistan, we regard as our second home.#Kashmir https://t.co/JsHHWRbii2