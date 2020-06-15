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Abdurrahim Albayrak, Muslera'yı ziyaret etti

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, ayağında iki kırık oluşan Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

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Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Albayrak, sosyal medya hesabından deneyimli eldiven ile çekilen fotoğrafını, "Bütün kalbim ve dualarım manevi oğlum Fernando Muslera ile beraber" ifadeleriyle paylaştı.

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