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Hatay İskenderun'da çocukların çakmakla oyunu faciayla sonuçlanıyordu

İhlas Haber Ajansı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde evin balkonunda çakmakla oynayan çocuğun perdeyi tutuşturmasıyla çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

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HATAY İskenderun Yunus Emre Mahallesi Bekir Çelik Caddesi’ndeki bir binanın 2. katında balkonda çakmakla oynayan çocukların perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Balkondaki koltuk ve diğer eşyaların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadıkları yangının evin balkonundaki doğalgaz bağlantısına sıçramadan söndürülmesi ise facianın önüne geçti.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili araştırma başlatırken; mahalle sakinleri yangının çocuğun balkonda ateşle oynaması sonucu çıktığını söylediler.

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