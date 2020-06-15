Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Kırmızı Çizgi'de açıkladılar

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen uzun aranın sona ermesiyle birlikte, İnternethaber Youtube kanalının iddialı programlarından Kırmızı Çizgi de tekrardan izleyiciyle buluştu.

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Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan ile Kırmızı Çizgi programı yine futbol gündemine dair bütün konuları detaylarıyla ele aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların son durumları, transfer gündemi ve Muslera'nın yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatması konu başlıkları arasındaydı.

Kupada favori Trabzonspor

Koronavirüs sonrası ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla futbolda gözler Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki kupa mücadelesine çevrildi. Serdar Ali Çelikler kupada favorinin Trabzonspor olduğuna dikkati çekerken, takımlara dair yaptığı ilk hafta değerlendirmesinde Trabzonspor ve Başakşehir'in rakiplerine oranla bir adım önde olduğuna vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin ise kaldığı yerden devam ettiğini belirten Çelikler, Galatasaray'da ise Muslera'nın sakatlığı sonrası işlerin çok da iyi gitmeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

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Vedat Muriç satılacak mı?

Fenerbahçe'nin transfer konusundaki yol haritasının da tartışıldığı programda takımın en değerli isimlerinden olan Vedat Muriç'in dahi iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı hatırlatıldı.

Serdar Ali Çelikler, transfer konusunda yetkiyi ele alan Emre Belözoğlu'nun özellikle Başakşehirli İrfan Can Kahveci isminde ısrarcı olduğunu, lakin maddi anlamda sarı lacivertli ekibin yüksek bütçelere çıkamayacağını da bildiğini aktardı.