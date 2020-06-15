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Nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesildi

Fenerbahçe, sezon başında kadroya dahil ettiği ve disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Max Kruse, nargile içerken görüntülendi. Kupada Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Alman futbolcuyla yollar ayrılıyor.

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Fenerbahçe yönetimi, Max Kruse'yi gönderme kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 26 Mayıs tarihinde Riva'da kampa girmiş ve 6 Haziran tarihine kadar çalışmalarını burada sürdürmüştü. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte kampta kalan Alman oyuncunun Riva kampı sırasında disiplinsiz davranışlar bulunduğu öğrenildi.

Nargile içerken görüntülendi
Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Max Kruse'nin, kamp sırasında nargile içtiği ve tesislerdeki alarm sisteminin devreye girmesiyle takım içinde huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.

Kadroya alınmadı
Bu gelişme üzerine yönetim, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman yıldız ile yollarını ayırma kararı aldı. Kruse, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanacak Trabzonspor maçının kadrosuna da alınmadı.

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