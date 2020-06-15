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Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavla ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" dedi. Bakan Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav giriş belgeleri yayınlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili öğrencilerin içini rahatlatan açıklamalarda bulundu.

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği LGS için tedbirlerin alındığını ifade eden Selçuk, "LGS'ye girecek öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtılacak" dedi. Selçuk ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerin kontenjan konusunda rahat olmalarını istedi.

SINAV YAPILACAK OKUL SAYISI 5 KAT ARTIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi. Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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