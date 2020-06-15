Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu

Gündeme dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı öncesinde kadroya alınmayan Alman futbolcu Max Kruse'nin apandisit ameliyatı olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu'na gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçı öncesinde kadroya alınmayan Alman futbolcu Max Kruse ile ilgili konuşan Koç, "Bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat akşam 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum" dedi.

Koç'un diğer açıklamaları şu şekilde;

"Muslera talihsiz olarak ağır bir sakatlık geçirdi. Kendisine ve Galatasaray camiasına büyük geçmiş olsun diliyorum. O da bizim Alex gibi, herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir isim."

"3 Temmuz kumpası bizim için hafif bir konu değildir. Bu olayı çok insan takip ediyor ama bazı insanlar da parça parça görüyor. Bütünsel bakış açısından uzak olursan, bu olayın ne kadar vahim olduğunu, hatta skandal olduğunu görebilmek güç."

"Medya artık şeffaf değil"

"Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır' diyen kişi, 17 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş biri... Zamanlaması son derece manidar. Bu yüzden bu konuda gündemi meşgule edeceğiz. Tabii ki medya da artık şeffaf değil. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yapmıyorlar. Biz de medya tarafından pek de sevilen bir kulüp değiliz. Bizimle ilgili haberler ya hak ettiği değeri almıyor ya da küçültülerek veriliyor."

"Nihat Bey'in ima edeceğini düşünmüyorum"

"Ben sayın Nihat Özdemir'in konuştuğu akşam telefonumu açtığımda mesaj yağdığını gördüm. Ben o an şahsen de izlememiştim. Yazılı deşifrelere baktım ama video izlemekle yazıyı okumak arasında da fark var. 'Nihat beyin böyle bir şey ima edeceğini düşünmüyorum. Sabah olunca bakarız' gibi düşünmüştüm. Sabah izledim, bir daha izledim. 'Hepimiz insanız, hepimizin başına da böyle bir şey gelebilir' diye düşündük, hatta bir açıklama yapılır diye bekledik."

"3 Temmuz'u bilen bilir. 9 sene geçmiş. Bugün 14-15-16 yaşındaki çocuklar, gençler tam anlamayabilirler. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimizin özgürlükleri çalındı. Sportif ve maddi açıdan rakiplerimizin fersah fersah önündeydik. Çok da iyi takımdık. 5'te 5 yapmıştık. Sonra da maddi manevi her acıyı yaşadık. Bunu yaşayanlar bilir."

"Hepsi planlı programlı kumpas"

"Bu kahpe örgütün en güçlü dönemde, onlar bize saldırdı ve biz 7'den 70'e bir adım geri atmadık. Ve onlara karşı mücadelenin fitilinin ateşlenmesini biz başlattık. Bunu Cumhurbaşkanımız bile söyledi."

"Bağdat Caddesi'nden köprüye kadar olan yürüyüş. 12 Mayıs'ta kendi stadımızda bize yaşatılanlar... Bunların hepsinin planlı programlı kumpas olduğunu sonradan gördük. Bu camiaya karşılıksız bağlı olan herkes için 3 Temmuz kırmızı çizgidir. Bu yüzden bekledik. Eleştirildik. 'Siz acizsiniz, beceriksizsiniz' sözlerine rağmen bekledik. Ne düzeltme geldi, ne açıklama yapıldı."

"Kırmızı çizgimizi nihat bey'e göre mi belirleyeceğiz"

"Dikkat ederseniz, Nihat Özdemir orada ne diyor, 'Fransa'da da İngiltere'de de oldu' diyor... Medya işin bu yanını görmedi. Net şekilde söylüyor. 'orada oldu, burada oldu, Türkiye'de de oldu' diyor. Bir kere o sezon etik kurulu ve federasyon tarafından tescil edildi. Biz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisini Nihat beyin ne demek istediğine göre mi ayarlayacağız? Enteresan bir durum çıkıyor burada."