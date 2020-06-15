Sağlık Bakanı Koca corona verilerini açıkladı! 15 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4825'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 179.831'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı 152 bini aştı

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 947 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 152 bin 364'e yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 291 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda;''Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.'' ifadelerini kullandı.

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/unwWc4RRXE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;