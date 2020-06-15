Fransa, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız

Libya'da savaşın gidişatını değiştiren Ankara'nın hamleleri, Elysee Sarayı'nı endişeye sevk etti.

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Türkiye'nin, Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destek ve bu ülkedeki varlığı Fransa'yı rahatsız etti.

Darbeci Hafter'in Libya'daki kirli planları, Ankara'nın yerinde ve zamanında isabetli müdahaleleriyle bozuldu, stratejik yerler ele geçirildi.

"Türkiye'nin müdahalesi kabul edilemez"

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya'daki çatışmaya "agresif" müdahalesinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, "Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal ettiği" ve Libya açıklarına 7 savaş gemisi gönderdiği belirtildi.

Fransa, darbeci Hafter'in yanında

Başkent Trablus merkezli UMH; Birleşmiş Milletler, Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlar tarafından tanınıyor. Ülkeyi işgal altında tutan darbeci Hafter'e destek verenler arasında ise Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya var.

"Fransa seyirci kalamaz"

Açıklamada ayrıca, "Türkler kabul edilemez bir şekilde davranıyor ve NATO'dan faydalanıyor. Fransa buna seyirci kalamaz. NATO ortaklarıyla bu konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda görüş alışverişi yapılacak." denildi.

Macron, Suriye'ye harekattan da rahatsız oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru planlarını bozan başarılı operasyonlarından rahatsızlığını dile getirerek, "NATO üyesi Türkiye'nin, Fransa'nın çıkarlarının söz konusu olduğu bir bölgede, koordinasyonsuz agresif eylemleri var." demişti.