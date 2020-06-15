Bedelli askerler koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haziran ayında silah altına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silah altına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.