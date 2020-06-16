İzmir'de 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı! 119'u TSK'da aktif görevde

İZMİR Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 119'u halen aktif görevde 167 kişi hakkında gözaltına kararı verdi. 56 ilde başlatılan operasyonda 100 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.