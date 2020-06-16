HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

İzmir'de 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı! 119'u TSK'da aktif görevde

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İZMİR Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 119'u halen aktif görevde 167 kişi hakkında gözaltına kararı verdi. 56 ilde başlatılan operasyonda 100 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheli hakkında gözaltı emri verdi. Ayrıca, 167 şüpheliden 119'nun hala TSK içerisinde aktif görevde olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine, 56 ilde şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon başlatıldı. Polis ve jandarmanın ortak yürüttüğü operasyonda, 100 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanelerde sağlık kontrollerinden geçirildi. Soruşturmanının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! 15 Temmuz Gazisi Aslan'a yeni görev
İsmail Küçükkaya'ya tepki var! Peki kim haklı?
Erzincan'da bir araç nehre düştü 4 ölü 3 yaralı 1 kayıp
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Bedelli askerler koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni tedbirler almamız gerekebilir
ÖNCEKİ HABERLER
Adana uçağında koronavirüs paniği!
YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı TC ile YKS sınav yeri sorgulama
MHP'nin kurultay tarihi belli oldu
Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Trabzonspor borsada da yatırımcısını güldürdü
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde kıdem tazminatı ne olacak? TES'le ilgili detaylar
Yorumlar