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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

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Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Böylece maske takma zorunlu oan şehirlerin sayısı 42'e çıktı... İşte o iller...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme sürecinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa ilişkin gece yarısı sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bilgisini paylaştı.

'42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk'

Koca, paylaşımında "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.  

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