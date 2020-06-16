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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi 

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çaldıran Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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