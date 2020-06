Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ı takipten çıkardı Fenerbahçe'ye mi geliyor

Mert Hakan Yandaş, sezon sonu Sivasspor'dan ayrılacağını söyledi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ise Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeniden teklif sunacaklarını söyledi. Mert Hakan ise Galatasaray'ı takipten çıkardı.

Abone ol

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın geleceği hakkında konuştu.

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a yeni bir teklif yapacaklarını aktaran başkan Otyakmaz, "Kendileriyle konuştuk, herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibarıyla ona göre bir teklif yapacağız. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia eden takımlara bu soruları sorun, bakalım onlar ne diyecekler. Sonunda Galatasaray'a giderse biraz ayıp olur. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden bu tür haberler yayımlanıyor, onu da bilmiyorum."

''Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız''

beIN Sports'a konuşan Mert Hakan, ayrılık konusuna açıklık getirirken, ''Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı takipten çıkardı

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın isimleri bir süredir Galatasaray'la anılıyor. Mert Hakan Yandaş, Twitter'da uzun süredir takipte olduğu Galatasaray resmi hesabını takipten çıkardı. Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları güçlendi.

İrfan Can Kahveci'den Saraçoğlu paylaşımı

Adı Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci ise Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Bu paylaşım sonrası İrfan Can Fenerbahçe'ye mi geliyor sorusu akıllara geldi.