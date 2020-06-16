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Rusya'dan Çekya'ya gözdağı: Buna göz yummayız

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Prag ile ilişkileri düzeltme niyetinde olduğunu, ancak düşmanca tezahürler karşısında sabırlı davranılmayacağını belirtti.

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dmitriy Peskov, son aylarda gerilme noktasına gelen Rus-Çek ilişkilerine değindi, Moskova’nın Prag ile ilişkileri düzeltme niyetinde olduğunu, ancak düşmanca tezahürler karşısında sabırlı davranmayacağını belirtti.

"Son aylarda Rusya ve Çekya arasındaki ilişkilere bir takım tahrik edici unsurlar girdi, bundan üzüntü duyuyoruz" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette ki Prag’ın düşmanca tezahürlerine kayıtsız kalamayız ve sabır gösteremeyiz, her defasında onlara yeterli düzeyde karşılık vereceğiz. Genel anlamda ise elbette ki Çek Cumhuriyeti ile dostane, ortaklık düzeyinde ve karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurma ve sürdürme konusundaki ilgimiz devam ediyor, bu önemli ve söz konusu ilke tüm Avrupa ülkeleri için geçerli."

Peskov, "Çekya da dahil olmak üzere tüm ülkelerle iyi ilişkilere ilgi duyan bir ülke olarak düşmanca tezahürlere asla göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babis, Rusya Büyükelçiliği’nin iki çalışanının "istenmeyen kişi" ilan edildiği, bu kişilerin ülkeden gönderilmesi yönünde karar verildiği açıklamasında bulunmuştu. Babis, ‘bir Rus diplomatın nisan ayında Çekya’ya zehirli risin maddesi soktuğu’ şeklindeki istihbarat üstüne bu kararı aldıklarını ifade etmişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın bu adımının Moskova tarafından Prag ile ilişkiler tesis edilirken dikkate alınacağını ve karşı adımlar atılacağını açıklamıştı.

Nitekim bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini, bu kişilerin iki gün içinde ülkeyi terk etmelerini beklediklerini açıkladı.

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