Ali Koç'tan Fenerbahçelilere transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ''Enteresan transfer hamlelerimiz var. 2-3 tane direk kadroda oynayacak isimlere odaklanıyoruz. Gençlere önem veriyoruz.'' dedi.

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FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamada bulundu.

''Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var''

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri açısından önemine değinen Koç, şöyle devam etti: "Çok zor bir kulüple maçımız var. Bu maçın bu tarihte olmasının nedenini anlamıyorum. Biz normalde Galatasaray-Trabzonspor derbisinden sonra bu maçı yapacaktık. Yarı finali değiştirdiler ama final tarihi belli değil. Kaptanın da oyuncuların da dediği gibi varımızı yoğumuzu sahada gösterip Türkiye Kupası'nda finale kalacağımıza inanıyorum. Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var.

“Bir hocayı çok arzuladık”

Fenerbahçe’nin teknik direktörü ile alakalı konuşan Koç, “Pandemi süresince hoca konusu çok gündeme geldi. Biz gerek yabancı gerek yerli hocalar üstünde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, kimyamız uydu iyi inceledi takımı ama EURO 2020’nin 2021’e ertelenmesi sebebiyle neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık.

''Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum''

Benim arzum 8 haftalık süreçte hocanın gelmesi ve takımı tanıması. Ama ne yazık ki aklımıza yatan hoca profili sezon sonunda gelecek. Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Bizim yapılanmamız var. Kısa zamanda bunları açıklayacağız. Bütün taşları yerine oturtacağız.

''2-3 tane direk kadroda oynayacak isimlere odaklanıyoruz''

Enteresan transfer hamlelerimiz var. O yüzden Fenerbahçelilerin 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıtılar sonrası içlerinin rahat olmasını istiyorum. Bu seneki planlamamız geçen 2 seneye göre farklı. Bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyoruz. 2-3 tane direk kadroda oynayacak isimlere odaklanıyoruz. Gençlere önem veriyoruz. Tahir hoca altyapı için iyi bir profil .

Ali Koç, ekonomik anlamda futbol takımı oyuncularına 2 opsiyon sunduklarını ve henüz oyunculardan geri dönüş almadıklarını da aktararak sözlerini tamamladı.

"Mustafa Başkanın gözünde o azmi gördüm"

Ali Koç, son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in sağlığıyla alakalı, “Mustafa Cengiz ile kavga edip, sürtüşüyor olabiliriz ama bu süreçte kendisine acil şifalar diliyorum. Zaten pandemiden dolayıda bunun önemini gördük. En kısa zamanda aramızda olsun ki sürtüşelim onunla. Şaka tabi. Yaşımız ne olursa olsun sağlığımıza şükredelim. Ama inanıyorum ki onun gözünde o azmi gördüm. Göreceksiniz en kısa zamanda herkesin beklentisinden çok daha çabuk Mustafa başkan aramızda olacak” ifadelerini kullandı.