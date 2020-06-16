HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Mesut Özil açılış için Türkiye'ye geliyor

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan sporcu sosyal tesisinin tamamlanması için protokol imzalandı. Protokole imza atan Türk asıllı Alman milli oyuncunun, memleketindeki tesisin açılışına da katılacağı belirtildi.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha Mesut Özil'in desteğiyle yapımına 3 yıl önce başlanan Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki sporcu sosyal tesisinin inşaatı, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle durmuştu.

Devrek İlçe Stadyumu yanında kaba inşaatı biten tesisin tamamlanması için Devrek Belediyesi, Mesut Özil ile temasa geçti. Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, tesis için ünlü futbolcuyla protokol imzalandığını söyledi.

''Büyük gurur ve onur duyuyoruz''
‘Mesut Özil Spor Kompleksi’ adı verilen tesisin kısa sürede tamamlanacağını belirten Semerci, "Hemşehrimiz ve gururumuz, Arsenal forması giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in maddi desteğinin yanında manevi desteğini de almaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Yıllardır yapılması beklenen ancak yılan hikâyesine dönen tesis için beklenen an geldi ve protokol imzalandı. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Açılışa Mesut da katılacak
Başkan Semerci, spor kompleksinin tamamlanmasının ardından yapılacak açılışa Mesut Özil'in de katılacağını açıkladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Erdoğan'ın Başdanışmanlığına atandı
İzmir'de 167 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı! 119'u TSK'da aktif görevde
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! 15 Temmuz Gazisi Aslan'a yeni görev
İsmail Küçükkaya'ya tepki var! Peki kim haklı?
ÖNCEKİ HABERLER
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, kanseri yendi
Mehmet Ali'nin ameliyatları koronaya takıldı
16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller 32 yeni il listeye girdi
'Sigortadan ailesine para kalsın' diye adam tutup kendisini öldürttü
İki bakanlıkta kritik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Bekçi alımı başvuru yapma ekranı ne zaman bekçi alımı başlıyor?
Yorumlar