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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek

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"Kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" diyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek" açıklaması yaptı.

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Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de artan vakalarla ilgili çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı.

Normalleşme sonrasında artışın miktarı ve devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını söyleyen Prof. Özlü, "Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

"Dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek"

Prof. Özlü, normalleşmeye geçişle birlikte koronavirüs vaka sayılarında gözlenen artışın beklenen bir durum olduğunu belirterek şöyle konuştu: Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız.

"Salgını azdırmadan normalleşme mümkün"

Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler. Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın her şeyi yapabilirsin.

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