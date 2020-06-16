Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, kanseri yendi

Bir süredir kanser tedavisi gören Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in hastalığı yendiği açıklandı.

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Malezya Başbakanlığından yapılan açıklamada, son yapılan doktor kontrollerinde Başbakan Muhyiddin'in vücudunda kanser belirtilerine rastlanmadığı belirtilerek, "Başbakanımız an itibariyle görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecek durumdadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilgili tetkiklerin 12 Haziran'da başkent Kuala Lumpur'daki Pantai Hastanesi'nde yapıldığı ve sonuç raporunun bugün açıklandığı kaydedildi.

Geçen ay bakanlar kurulu toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan bir hükümet yetkilisiyle görüşen Muhyiddin, tedbir amaçlı 2 haftalık ev karantinası uygulamıştı.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda Muhyiddin'de kanserin nüksettiği ve karantina sürecinde de yeniden kanser tedavisi gördüğü öne sürülmüştü.

Başbakan Muhyiddin, Temmuz 2018'de pankreas kanserine yakalanmış ve Singapur'daki Mount Elizabeth Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Söz konusu dönemde İçişleri Bakanı olan Muhyiddin, hastalığı nedeniyle yaklaşık bir yıl görevine ara vermişti.