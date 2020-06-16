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Erdoğan'ın yüzünü güldürecek ‘Ayasofya’ anketi! İlk namaz için tarih bile belli

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AK Parti’nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması doğru bulunurken ilk namazın hangi tarihte kılınacağı bile netleşti.

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AK Parti’nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70’i ve CHP tabanının yüzde 40’ının Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB’nin olası tepkisini gerekçe gösterdi.

Davada çıkacak karar etkili olacak
Milliyet'in haberine göre; Danıştay’ın 2 Temmuz’da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor.

Ayasofya’da ilk namaz 15 Temmuz’da
Danıştay’ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya’da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınabileceğini ifade etti.

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