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Doğu Perinçek APO ile çekilen fotoğrafını böyle savundu toplayıp verdi ne yapsaydım

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 90'lı yılların başında bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisine çiçek verdiği fotoğrafla ilgili kendisini "Bana gelincik toplayıp verdi ne yapsaydım" diyerek savundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk oldu.

Perinçek'in  gündeme dair açıklamalarda bulunduğu sırada konu, terörist başı Abdullah Öcalan'ı PKK kampında yaptığı ziyaretlerde Öcalan'ın kendisine çiçek vermesine yönelik yapılan eleştirilere geldi.

Konunun açılması üzerine PKK kampında Öcalan ile olan fotoğrafına dair yorum yapan Perinçek, kendini savundu.

"Ne yapsaydım?''

Eleştirilere tepki gösteren Perinçek, "Ben oraya gittim ve bana tarladan gelincik toplayıp verdi. Ne yapsaydım?" ifadelerini kullandı. Salim Şen ise bu sözlere "Gelincik toplamadı, siz birlikte teröristlerin oluşturduğu bir kıtayı teftiş ettiniz" diyerek karşılık verdi.

"Benim yaptığım meydanda'' 

Bunun üzerine Perinçek, "Benim ne yaptığım meydanda" derken Şen, "Evet meydanda, sorun burada zaten meydanda" ifadesini kullandı.

Doğu Perinçek'in terörist başı Abdullah Öcalan ziyareti 

Perinçek'in terörist başı Abdullah Öcalan'ı ziyaretiyle ilgili Vatan Partisi'nin internet sitesinde ise şu ifadeler yer alıyor "Perinçek, 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Perinçek, o zaman Vatan Partisi Genel Başkanı değil, 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni idi. Türkiye'nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri, Güneri Cıvaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar ve diğerleri de, Apo ile görüşmeler yaptılar. En son MİT Müsteşarı Emre Taner'in Apo ile görüşmesi basına yansıdı"

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