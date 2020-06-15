Bingöl'ün deprem şehidi, güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

''Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum": Cenab-ı Hak hepimizi haberdar ediyor ki onlara da ölüler demeyiniz onlar diridirler sizi görürler ama siz bunun farkında olmazsınız ve siz bunu göremezsiniz. Cengiz Pullu kardeşimizin de bizi gördüğünü biliyoruz. Biz onun şehadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şehadetini kabul etsin inşallah. İnşallah Cengiz kardeşimiz de bize haklarını helal eder. İnşallah oda bizlere şefaatte bulunur. Bu vesile ile tüm Karlıovalı kardeşlerimize ailesine yakınlarına ve Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum" dedi.