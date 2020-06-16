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Nihat Özdemir: Süper gidiyoruz, aman nazar değmesin

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden başlayan Süper Lig’e iyi bir dönüş yapıldığını dile getirdi.

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Nihat Özdemir, yaklaşık 3 ay süren araya rağmen hem takımların hem de hakemlerin performansını başarılı bulduğunu söyledi.

Milliyet'e konuşan TFF Başkanı, “Süper gidiyoruz, aman nazar değmesin. Gerek takımların gerekse hakemlerimizin performansını çok iyi gördüm. Tabii ki Muslera ve Andone’nin sakatlıklarına çok üzüldüm. Dilerim sahalara çok çabuk dönerler. Bu üzüntümüzün dışında çok şükür başka bir şey yaşamadık. Hakemler ve takımlar ellerinden geleni yaptılar” dedi.

“Kolay mı onca ayrılıktan sonra yeniden motive olmak?''
Takımların genel anlamda fiziksel olarak iyi görüntü verdiğine vurgu yapan Nihat Özdemir, “Kolay mı onca ayrılıktan sonra yeniden motive olmak? Fiziksel olarak bazı takımları hazır gördüm. Örneğin 10 kişi kalan Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yanı sıra Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir’in ortaya koydukları mücadele gerçekten çok iyiydi. Çünkü üç aylık ayrılıktan sonra yeniden toparlanmanın zorluğunu anlatmaya gerek yok. Dileğimiz, kulüplerin tamamı, sağlık protokolünün kurallarını titizlikle uygularlar, hayırlısıyla şu kalan 7 haftayı tamamlarız. Elbette başlamak önemliydi ve bunu başardık. Başlamak bir işi yarı yarıya bitirmek demektir, inşallah güzel bitireceğiz" şeklinde konuştu.

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