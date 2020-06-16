Öldürülen dev timsahın midesinden kadın parçaları çıkarıldı

Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkesinin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatimah adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu.