Öldürülen dev timsahın midesinden kadın parçaları çıkarıldı
Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde 45 yaşındaki bir kadın, balık tutmak isterken 6 metrelik bir timsaha yem oldu. Öldürülen dev timsahın midesinden kadına ait uzuvları çıktı.
Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkesinin Kuzey Kalimantan bölgesinde Cuma günü akşam saatlerinde nehir kenarında balık tutan Fatimah adlı kadın, 6 metre boyunda dev bir timsaha yem oldu.
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Belinden kavrayıp derin sulara çekti
Fatimah’ın arkadaşları, timsahın kadını belinden kavradığını ve nehrin derin sularına doğru çektiğini gördüklerini ifade etti.
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Karnı açılıp kadının parçaları çıkarıldı
Kaybolan kadını aramaya çıkan köylüler ve polis, nehir kenarında dev timsahı yakaladı. Polis tarafından silahla öldürülen timsahın karnı açıldı. Timsahın karnından Fatimah’a ait olduğu tespit edilen vücut uzuvları çıktı.
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