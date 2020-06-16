FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! 44 şüpheli gözaltında

Son dakika gelişmesine göre; FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü yakalandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasından olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 44'ü ekipler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. 40 kişi ile ilgili çalışmalar ise sürüyor.

Öte yandan Ankara'da FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Şüphelilerden 13'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Konya'da 13 kişi gözaltına alındı

Konya'da, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki askeri mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.