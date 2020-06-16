Bağdat Havalimanı'na saldırı! 3 adet Katyuşa füzesi düştü
IRAK’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 Katyuşa füzesi düştüAbone ol
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.
Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.
Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.