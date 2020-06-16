Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz

BİNGÖL'ü sarsan 5.8'lik deprem sonrası çarpıcı açıklamalar yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bölgede iki büyük deprem daha bekliyoruz" uyarısı yaptı.

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'Erzincan - Karlıova' ve 'Bingöl - Karlıova' arasına ilişkin konuşan Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde hala 2 büyük deprem beklendiğini kaydetti.

"Beklenen depremi öne çekmiş olabilir"

Ünlü Prof. Naci Görür, açıklamasında şunları kaydetti:

-Erzincan - Karlıova arasındaki fayı hassas hale geldi. Beklenen depremi öne çekmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı ile etkileşime girerek, Bingöl - Karlıova arasında deprem beklenen yeri de hassas hale getirmiş olabilir.

Büyük bir deprem bekliyoruz

Naci Görür twitter hesabından da Bingöl depremi sonrası şunları yazdı:

-Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF ile DAF’ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli.

-Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım.

-İkincisi depremin DAF’ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz.

-KAF ile DAF Karlıova kesişim noktası çevresinde birbiri ile etkileşiyor. Hatırlarsanız, Elazığ depremi olunca Karlova-Bingöl arasına dikkat demiştim. Bu depremin Elazığ depremi ile ilgisi kurulamaz ama etkileşim olduğu da bir gerçek. Onun için Karlıova-Bingöl arası şimdi daha hassas hale geldi. Bu bölge DAF üzerinde ve buradaki en son deprem 1866 ve 7.1.