Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz
BİNGÖL'ü sarsan 5.8'lik deprem sonrası çarpıcı açıklamalar yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bölgede iki büyük deprem daha bekliyoruz" uyarısı yaptı.Abone ol
'Erzincan - Karlıova' ve 'Bingöl - Karlıova' arasına ilişkin konuşan Görür, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayı üzerinde hala 2 büyük deprem beklendiğini kaydetti.
"Beklenen depremi öne çekmiş olabilir"
Ünlü Prof. Naci Görür, açıklamasında şunları kaydetti:
-Erzincan - Karlıova arasındaki fayı hassas hale geldi. Beklenen depremi öne çekmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı ile etkileşime girerek, Bingöl - Karlıova arasında deprem beklenen yeri de hassas hale getirmiş olabilir.
Büyük bir deprem bekliyoruz
Naci Görür twitter hesabından da Bingöl depremi sonrası şunları yazdı:
-Bildiğiniz gibi, Karlıova-Kaynarpınar’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem KAF ile DAF’ın kesim yerine yakın ancak KAF üzerinde. Bu deprem birçok bakımdan önemli.
-Birincisi, biz Erzincan-Karlıova arasında Yedisu Fayı üzerinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu deprem bu hat üzerinde. Dolayısıyla, bu fayı tetikleyebilir, dikkatli olalım.
-İkincisi depremin DAF’ın Bingöl-Karlıova segmanı ile ilişkisi yok. Bu segmanda hala büyük bir deprem bekliyoruz.
-KAF ile DAF Karlıova kesişim noktası çevresinde birbiri ile etkileşiyor. Hatırlarsanız, Elazığ depremi olunca Karlova-Bingöl arasına dikkat demiştim. Bu depremin Elazığ depremi ile ilgisi kurulamaz ama etkileşim olduğu da bir gerçek. Onun için Karlıova-Bingöl arası şimdi daha hassas hale geldi. Bu bölge DAF üzerinde ve buradaki en son deprem 1866 ve 7.1.
Sarsıntılar devam ediyor
Öte yandan bölgede dün saat 09.10'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Önceki gün yaşanan depremden dünkü sarsıntıya kadar 159 artçı yaşandı. Depremde 18 kişi yaralanmış, 1 kişi hayatını kaybetmişti. En çok hasar ise Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar köylerinde görüldü.