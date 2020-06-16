HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Onur Air yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da başlıyor

Anadolu Ajansı
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz'da başlayacak. Şirket, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın 4 günü ise Bodrum'a uçuşlara başlayacak

Abone ol

Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına, tüm sağlık önemlerini alarak yeniden başlıyor. Yeni döneme ilişkin biletler satışa açıldı.

Şirket, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın 4 günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan Onur Air, 15 Temmuz'dan itibaren dış hat uçuşlarını yeniden başlatacak.

Öncelik; sağlıklı uçuş ve ekonomik bilet 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, aynı zamanda yolculara her zaman olduğu gibi en ekonomik fiyatlı biletleri sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ekiplerin ve yolcuların sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tosun, "Salgının yayılmasını önlemek için uçaklarımız, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor, konuyla ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler detaylı bir şekilde veriliyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! Yeni müdür Zafer Aktaş oldu
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor! LGS sonrası seyahatler için kısıtlama...
Doğu Perinçek APO ile çekilen fotoğrafını böyle savundu toplayıp verdi ne yapsaydım
Van'da tehlike çanları çalıyor! Başhekim İliklerden uyardı: 2'nci dalgayı yaşıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! 44 şüpheli gözaltında
Kadir Güneş kimdir Aleyna Tilki'nin sevgilisi yaşı kaç?
Bağdat Havalimanı'na saldırı! 3 adet Katyuşa füzesi düştü
Max Kruse'den ameliyat sonrası ilk mesaj: Ben iyiyim
Rus Be-200 uçakları, Türkiye’de yangınların önüne geçmek için nöbete başlıyor
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu milli elektrikli tren testi için tarih verdi
Yorumlar