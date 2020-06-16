HABER /  MAGAZİN
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bircan Bali'ye ne oldu Söylemezsem Olmaz canlı yayınında fenalaştı!

ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz programını sunan Bircan Bali canlı yayında fenalaştı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Olayı gözyaşları içinde bildiren Seren Serengil Bircan Bali hakkında tansiyonu düştü hamile olduğu için çok korktuk aklım onda açıklaması yaptı.

Abone ol

Bircan Bali'ye ne oldu, Söylemezsem Olmaz Bircan Bali neden yok sorusu bugün programı seyredenlerin aklını karıştırdı. Haftaiçi her gün şarkıcı Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz'ı sunan Bircan Bali canlı yayın esnasında birden rahatsızlandı, tansiyonu düştü ve fenalaştı. Ambulansla hemen hastaneye götürülen Bircan Bali'nin son durumunu ise partneri Seren Serengil gözyaşları içinde açıkladı.

Seren Serengil, maalesef partnerim Bircan Bali birden fenalaştı, tansiyonu düştü. Hamile olduğu için hepimiz çok korktuk. İlk defa yanımda hamile birisinin böyle bir şey yaşadığını görüyorum, bir şey de yapamıyoruz. Ambulans çağırdık hemen müdehale edecek. Sinirim bozuldu. Zaman zaman tansiyonu düşüyor Bircan'ın, çok zayif  birden bire oldu, midesi bulandı  diyerek olayı anlattı. 

Program akışını değiştirmeyen programı ilerleyen dakikalarda Arto ve Seren Serengil sunmaya devam etti. 

Bircan Bali kimdir: Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! Yeni müdür Zafer Aktaş oldu
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor! LGS sonrası seyahatler için kısıtlama...
Doğu Perinçek APO ile çekilen fotoğrafını böyle savundu toplayıp verdi ne yapsaydım
Van'da tehlike çanları çalıyor! Başhekim İliklerden uyardı: 2'nci dalgayı yaşıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Muslera bıçak altına yattı
Siirt'te minibüs ile kamyonet çarpıştı
Kadir Güneş nereli Aleyna Tilki'nin sevgilisi kimin oğlu babası kim?
Onur Air yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da başlıyor
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon! 44 şüpheli gözaltında
Hac 2020 olacak mı Diyanet hac ne zaman yapılacak?
Yorumlar