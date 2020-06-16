Bircan Bali'ye ne oldu Söylemezsem Olmaz canlı yayınında fenalaştı!

Beyaz TV ekranlarında Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz programını sunan Bircan Bali canlı yayında fenalaştı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Olayı gözyaşları içinde bildiren Seren Serengil Bircan Bali hakkında tansiyonu düştü hamile olduğu için çok korktuk aklım onda açıklaması yaptı.

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Bircan Bali'ye ne oldu, Söylemezsem Olmaz Bircan Bali neden yok sorusu bugün programı seyredenlerin aklını karıştırdı. Haftaiçi her gün şarkıcı Seren Serengil ile birlikte Söylemezsem Olmaz'ı sunan Bircan Bali canlı yayın esnasında birden rahatsızlandı, tansiyonu düştü ve fenalaştı. Ambulansla hemen hastaneye götürülen Bircan Bali'nin son durumunu ise partneri Seren Serengil gözyaşları içinde açıkladı.

Seren Serengil, maalesef partnerim Bircan Bali birden fenalaştı, tansiyonu düştü. Hamile olduğu için hepimiz çok korktuk. İlk defa yanımda hamile birisinin böyle bir şey yaşadığını görüyorum, bir şey de yapamıyoruz. Ambulans çağırdık hemen müdehale edecek. Sinirim bozuldu. Zaman zaman tansiyonu düşüyor Bircan'ın, çok zayif birden bire oldu, midesi bulandı diyerek olayı anlattı.

Program akışını değiştirmeyen programı ilerleyen dakikalarda Arto ve Seren Serengil sunmaya devam etti.

Bircan Bali kimdir: Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir.

Bircan Bali, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında sunuculuk görevini üstlenen isimler arasındadır.

Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında kocam beni kesin aldatmıştır açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.