Fernando Muslera bıçak altına yattı
Galatasaray'da bu sabah bıçak altına yatan Fernando Muslera'nın ameliyatı tamamlandı. Uruguaylı kalecinin kaval kemiğine intramedüller çivi yerleştilirdiAbone ol
Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, bu sabah bıçak altına yattı.
Sağ kaval kemiğinde iki kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın, 3 saat süren ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Uruguaylı kalecinin kaval kemiğine intramedüller çivi yerleştilirdi.