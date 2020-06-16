HABER /  SAĞLIK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs bulaşını engellemede market arabalarının dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekerek, "Bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli" dedi.

Abone ol

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, marketlerde alışveriş arabalarının salgın açısından risk olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Yamanel, bulaşı engellemede bu arabaların dezenfeksiyonun önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle her zaman dediğimiz gibi bu virüse karşı el hijyeni çok önemli. Marketlerdeki alışveriş arabaları da çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. O nedenle bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli. Arabalar ile temastan sonra mutlaka el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Alışveriş bitiminde ulaşabiliyorsak su ve sabunla en az 20 saniye iyice ovarak ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Eğer su ve sabuna ulaşamazsak el dezenfektanı ya da kolonyanın da mutlaka kullanılması lazım" diye konuştu.

Market arabası için dezenfenktan kabini

İşletmeler de alışveriş arabalarının temizliği için farklı yöntemler kullanıyor. Kimi marketlerde arabalar suyla yakınıp, silinerek temizlenirken, kimisinde de özel dezenfektan kabinleri kullanılıyor. Özel üretilen kabinde dakikada 50 market arabası aynı anda dezenfekte edilebiliyor. Üretici firma yöneticisi Tunca Çıplak, market arabası dezenfeksiyon cihazı ile ilgili bilgi verdi. Çıplak, "Proje ve imalat kısmı tamamen yerli olan bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Marketler temel ihtiyaçların karşılandığı ve bulaşıcı zincirinin olduğu bir nokta. Ve bulaş zincirinin kritik noktası da market arabalarının temas yeri. Bu cihaz ile dakikada 50 market arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Cihaz maksimum 38 litre ilaçlı su kapasitesine sahip. Bununla 6 bin alışveriş arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği herhangi bir dezenfektan maddeyi de bu cihazda kullanabiliyoruz. Dezenfektan maddenin temas ettiği yüzeylerde virüsle ilgili hiçbir kalıntı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"Tedirgin oluyoruz"

Alışveriş yapan vatandaşlar da market arabalarını kullanırken tedirgin olduklarını söyledi. Aziz İmrenk (60) "Biz bu arabayı aslında eldivenle de kullanabiliriz; ama bilim adamları eldiven kullanmanın sakıncalı olduğunu söylediği için eldiven kullanmadan alışveriş arabasının buralarından tutmak zorunda kalıyoruz. Tutmadan önce çantamdan ıslak mendilimi çıkarıp tutacağım yerleri siliyorum. Çünkü bu yerlere akşama kadar kimler değiyor ve o kişilerin mikrop taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. Onu da götürüp çöpe atıyorum. İşim bittikten sonra da hemen ellerimi dezenfekte ediyorum" diye konuştu.

İlgili Haberler
9 ilde koronavirüs vakaları yükselişe geçti! Valiliklerden ceza ve kısıtlama açıklaması Sağlık Bakanı Koca corona verilerini açıkladı! 15 Haziran koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı Kayseri'de 6 apartman karantinaya alındı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öldürülen dev timsahın midesinden kadın parçaları çıkarıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! Yeni müdür Zafer Aktaş oldu
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor! LGS sonrası seyahatler için kısıtlama...
Doğu Perinçek APO ile çekilen fotoğrafını böyle savundu toplayıp verdi ne yapsaydım
Van'da tehlike çanları çalıyor! Başhekim İliklerden uyardı: 2'nci dalgayı yaşıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da son 20 gündür hiç koronavirüs vakası görülmedi
Bircan Bali'ye ne oldu Söylemezsem Olmaz canlı yayınında fenalaştı!
Fernando Muslera bıçak altına yattı
Siirt'te minibüs ile kamyonet çarpıştı
Kadir Güneş nereli Aleyna Tilki'nin sevgilisi kimin oğlu babası kim?
Sinan Güleryüz kimdir yaşı kaç Özge Özder'in eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar