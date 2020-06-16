Giresun'da 16 yaşındaki gencin acı ölümü

GİRESUN’da devrilen çapa makinesinin altında kalan Ramazan Şimşek (16), kanlar içerisinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, dün akşam Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda meydana geldi.

Devrilen makine vücudunu kesti

Ramazan Şimşek, elle kullanılan çapa makinesinin devrilmesiyle altında kaldı. Çapa makinesi vücudunda kesiklere neden olan Şimşek, ağır yaralı olarak hastanaye kaldırıldı. Ramazan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.