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Duruşmalar başladı! Çağlayan adliyesi önünde uzun kuyruklar oluştu

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Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

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Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yargısal sürecin ve duruşmaların başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ateş ölçer ve maske kontrolü

Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, adliye personelleri ateş ölçer ve maske kontrolü yaptıktan sonra sırada bekleyen vatandaşların adliyeye girmesine izin verdi.

"Adliyelerimiz yeni normale hazır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı.

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