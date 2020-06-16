Duruşmalar başladı! Çağlayan adliyesi önünde uzun kuyruklar oluştu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı

Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz

İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! Yeni müdür Zafer Aktaş oldu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor! LGS sonrası seyahatler için kısıtlama...

Doğu Perinçek APO ile çekilen fotoğrafını böyle savundu toplayıp verdi ne yapsaydım