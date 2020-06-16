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CHP kurultay için Sağlık Bakanlığı'ndan yazı bekliyor!

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Sağlık Bakanlığı'ndan 37. Olağan Kurultay için "Açık alanda yapabilirsiniz" cevabını alan Cumhuriyet Halk Partisi, bakanlıktan resmi yazı almak istiyor.

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Sağlık Bakanlığı'ndan 37. Olağan Kurultay için "Açık alanda yapabilirsiniz" cevabını alan Cumhuriyet Halk Partisi, bakanlıktan resmi yazı almak istiyor. Bunun için parti genel sekreteri, bakanlığa resmi yazı yazacak. Olağan kurultayın temmuzun son haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CHP'nin 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak olan 37. Olağan Kurultay pandemi nedeniyle ertelendi. Normalleşme süreciyle birlikte CHP'nin sağlıkçı isimleri Gaye Usluer ve Gamze Akkuş İlgezdi başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Bakanlık kapalı alan için olumsuz yanıt verirken açık alanda kurultayın yapılabileceğini söyledi. Ancak CHP bu yanıtı yazılı olarak da almak istiyor.

Genel Sekreter resmi yazı isteyecek

Habertürk'te yer alan habere göre MYK toplantısında kurultay değerlendirmesi yapılırken, Sağlık Bakanlığı'na resmi yazı yazılması kararlaştırıldı. Buna göre bakanlığa, parti genel sekreteri resmi bir yazı gönderecek. Bakanlıktan açık ya da kapalı alan kurultay hangi koşulda gerçekleştirilebilecekse ona dair resmi yazı istenecek.

Temmuz ayının son haftası yapılması planlanıyor 

Henüz Kılıçdaroğlu'nun karşısına bir adayın çıkmadığı 37'nci Olağan Kurultayın temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi ikinci günü ise parti meclisi üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

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