HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İzmir'de akıllı dezenfeksiyon dolabı çözümü geliştirildi!

ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesinde, mağazalarda denenen kıyafetleri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz geliştirildi.

Abone ol

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Osman Doluca, üniversitelerinin teknoloji geliştirme bölgesi Bilimpark bünyesinde faaliyet gösteren Takipsan'ın talebi üzerine, mağazalarda kıyafetlerin dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere cihaz tasarladı.

İki ay süren çalışma sonucunda, içine atılan giysilerin kumaş bilgilerini etiketinden otomatik okuyarak, giysileri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz için patent başvurusunda bulunuldu.

Cihazın 7 ila 25 dakikada giysileri dezenfekte ettiği, kumaş türleri farklı ürünler aynı anda konduğunda da uyarı verdiği belirtildi. Cihazda hangi ürünün ne zaman dezenfekte edildiğinin de cep telefonunda görülebileceği kaydedildi.

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın giysi mağazalarında önemli bir ihtiyacı karşılayacak yerli bir ürün olduğunu dile getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
Bingöl depremini önceden bilen Prof. Naci Görür: İki büyük deprem daha bekliyoruz
İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürleri değişti! Yeni müdür Zafer Aktaş oldu
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor! LGS sonrası seyahatler için kısıtlama...
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de El Bab ve Azez'de bombalar patladı
Mersin'de o haliyle torunlarına bakıyor kızı kazada öldü eşi kamyon altında kaldı
Turgut Aslan kimdir 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu
Bakan Koca'dan maskesiz dolaşanlara uyarı
Işıl Reçber instagram pozları olay! Işıl Reçber eşi çocukları kimdir?
Bekçi alımı başvuru yapma ekranı ne zaman bekçi alımı başlıyor?
Yorumlar