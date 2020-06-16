İzmir'de akıllı dezenfeksiyon dolabı çözümü geliştirildi!

İzmir Ekonomi Üniversitesinde, mağazalarda denenen kıyafetleri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz geliştirildi.

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İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Osman Doluca, üniversitelerinin teknoloji geliştirme bölgesi Bilimpark bünyesinde faaliyet gösteren Takipsan'ın talebi üzerine, mağazalarda kıyafetlerin dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere cihaz tasarladı.

İki ay süren çalışma sonucunda, içine atılan giysilerin kumaş bilgilerini etiketinden otomatik okuyarak, giysileri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden cihaz için patent başvurusunda bulunuldu.

Cihazın 7 ila 25 dakikada giysileri dezenfekte ettiği, kumaş türleri farklı ürünler aynı anda konduğunda da uyarı verdiği belirtildi. Cihazda hangi ürünün ne zaman dezenfekte edildiğinin de cep telefonunda görülebileceği kaydedildi.

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazın giysi mağazalarında önemli bir ihtiyacı karşılayacak yerli bir ürün olduğunu dile getirdi.