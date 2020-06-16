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Mersin'de o haliyle torunlarına bakıyor kızı kazada öldü eşi kamyon altında kaldı

Demirören Haber Ajansı
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MERSİN'de Ayşe Tomak yüzde 94 engelli haliyle 3 torununa bakıyor. Eşini çöp arabasının altında kalmasıyla kaybeden Tomak; bir kızını trafik kazasında, gelinini de doğumda kaybetti... Öte yandan yaşlı kadın, akülü sandalye sevinci de yaşadı.

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Ayşe Tomak (66), 9 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında yüzde 94 engelli kaldı.

Tomak'ın gelini doğumda, kızı ve damadı ise trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğlu ve 3 torunu ile yaşamaya devam eden Tomak'ın durumundan haberdar olan büyükşehir belediyesi personeli, durumu amirlerine bildirdi. Belediye yetkilileri de akülü sandalye alıp, Ayşe Tomak’a teslim etti.

"Arabanın geldiği gün sevincimden yatamadım"

Evine götürülen akülü sandalyeyi teslim alan Ayşe Tomak, daha önce belediye tarafından verilen aracın çalındığını anlatarak, “Arabanın geldiği gün sevincimden yatmadım, uyumadım. Büyükşehir çalışanları beni fırının önünde ekmek alırken gördü. Yanımda yetim torunlarım vardı. Onlara ekmek alıyordum. Raporlarımı verdim. Bir de baktım ki arabam geldi. Evime kadar getirdiler. Erzağıma kadar gönderdiler. Hepsine teşekkür ederim” dedi.

"Ölen annesinin sandalyesini bana kiralıyordu"

3 torununa baktığını belirten Tomak, “İkisi kızımın çocukları. Onlara ben bakıyorum. Trafik kazasında anneleri ve babaları öldü. Biri de oğlumun çocuğu. Gelinim de doğumda öldü. Eşim 1987’de çöp aracının altında kaldı. Maaşım var ama diğer kızlarımla bölüşüyoruz. Evden çıkacağım zaman komşunun aracını alıyordum. Ölen annesinin sandalyesini bana kiralıyordu. Ayda 300 lira vererek, kullanıyordum. Şimdi artık kendi aracım var” diye konuştu.

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