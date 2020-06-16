Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar

TÜRKİYE ile ilgili küstah açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız." ifadelerini kullandı.

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İsrail'de resmi temaslarda bulunan Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin tepki çekecek açıklamar yaptı.

"Emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp..."

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail- Kıbrıs Rum Kesimi ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili şöyle konuştu:

Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız.