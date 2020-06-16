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Ali Koç, Kruse ve Muslera'yı ziyaret etti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam ameliyat olan Max Kruse'yi ziyaret etti. Koç ayrıca sabah saatlerinde operasyona alınan Galatasaraylı Muslera'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam aniden apandisit ameliyatına alınan Alman futbolcuları Max Kruse'yi, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kruse'nin son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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