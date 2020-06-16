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Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı

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Sakatlığıyla ilgili ülkesinin basınına konuşan Muslera, ''Aslına bakarsanız beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitimine kadar devam edilmesi gerekiyordu.'' dedi.

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Galatasaraylı Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Uruguaylı kalecide 2 kırık tespit edilirken bugün ameliyat olacak. Muslera Uruguay basınına konuştu.

''Türkiye'de sağlık sistemi harika''
Sakatlığıyla ilgili ülkesinin basınına konuşan Muslera, şu ifadeleri kullandı; ''Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itiraf edeyim. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim. 

''Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı''
Aslına bakarsanız beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitimine kadar devam edilmesi gerekiyordu.

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