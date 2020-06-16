HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

FETÖ'yü ilk deşifre eden eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral atamaları değerlendirdi

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

ANKARA eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, FETÖ’nun emniyet yapılanmasıyla ilgili 21 yıl önce yaptıkları çalışmanın mimarlarından olan Zafer Aktaş’ın, İstanbul Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Abone ol

ANKARA eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1999 yılında ekibinde İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Aktaş’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmesini değerlendirdi.

Saral “Kendisi takdir ettiğim, güvendiğim, tecrübeli çok değerli bir kardeşimdir. Çok isabetli bir atama olmuştur. İstanbul Emniyet teşkilatı bir abi kazanmış oldu. Bundan sonra da çok değerli ve önemli hizmetleri olacağını düşünüyorum. Kendisine ve beraberindeki mesai arkadaşlarına başarılar diliyorum” dedi. 

FETÖ yapılanmasınını deşifre etti başına gelmeyen kalmadı

Saral, FETÖ’nün emniyet içindeki yapılanmasıyla ilgili hazırladıkları rapor nedeniyle kendisinin ve Zafer Aktaş’ın da aralarında olduğu ekibin yıllarca entrika sonucu gerçek dışı bir suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

FETÖ’nün devlet içindeki varlığını örtmek için, kendilerine suçlamalar yönelttiğini ancak, yargı kararlarıyla aklandıklarını belirten Saral “Çok şükür aklanmak suretiyle tekrar müspet kimliklerimizi kazandık. Şimdi de yöneticilerimizin taktiriyle İstanbul değerli bir emniyet müdürü kazanmıştır. İstanbul’daki Emniyet Müdürü de (Mustafa Çalışkan) Emniyet Genel Müdürlüğü yardımcılığına terfi etti. Her iki kardeşime de başarılar dilemek istiyorum” diye konuştu.

Zafer Aktaş’ın İstanbul’a emniyet müdürü olarak atanmış olmasının devletin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığının sürekliliğine işaret ettiğini söyleyen Saral “Çok isabetli bir atama olmuştur. Devletimizin bu beladan kurtarılması noktasında yapacağı hizmetlere inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın böyle bir takdir yetkisini kullanarak, İstanbul’a mesleğine vakıf, deneyimli bir kişiyi görevlendirmesi nedeniyle şükranlarımı iletiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş FETÖ'nün kabusu olmuş
Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta kaleye yeni aday Stanislav Kritsyuk
Murat Göğebakan karısı Sema Bekmez kimdir aldatma hikayesi yürek buktu
Malatya, Erzurum, Bandırma ve Adana'ya tıp fakültesi geldi resmi gazete kararı
İzmir'de akıllı dezenfeksiyon dolabı çözümü geliştirildi!
Suriye'de El Bab ve Azez'de bombalar patladı
Işıl Reçber instagram pozları olay! Işıl Reçber eşi çocukları kimdir?
Yorumlar