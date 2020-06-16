HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Beşiktaş'ta kaleye yeni aday Stanislav Kritsyuk

Demirören Haber Ajansı
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Beşiktaş'ta file bekçisi arayışları devam ediyor. Bonservis bedeli ödemeyi düşünmeyen yönetim, Rus eldiven Stanislav Kritsyuk ile temasa geçti. Tecrübeli kaleci ile ilgili son sözü Sergen Yalçın söyleyecek.

Abone ol

Yerli ve yabancı bir çok kaleci adayı ile temas halinde olan siyah beyazlılar, bir yandan da Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın 7 maçlık performansını gözlemleyecek.

Yönetim bonservis bedeli ödemek istemiyor

Takımın içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı hiç bir şekilde bonservis ödemeyi düşünmeyen transfer kurmayları, dikkatini tamamen boşa çıkacak veya uygun maliyetle kiralanabilecek kalecilere çevirmiş durumda.

Jeroen Zoet için ısrarcı davranılıyor

Psv'li Jeroen Zoet için çok istekli olan yönetim, 1 sezon daha sözleşmesi olan Hollandalı kaleci için hala kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Erdal Torunoğulları'nın bizzat ilgilendiği bu transferde, Zoet'un PSV'de birinci kaleci olarak düşünülmemesi ve geçen sezon kiralık gönderilmiş olması Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Yerli kaleciye 'Bonservis' engeli

Diğer yandan Toulese ile sözleşme yenilemeyen Hırvat kaleci Kalinic'e teklifini ileten siyah beyazlılar, görüşmeyi düşündükleri yerli kaleci adaylarından, bonservis ödenecek olmasından dolayı şimdilik vazgeçmiş durumda.

Yeni aday Kristsyuk'u Sergen hoca onaylayacak

Öte yandan Beşiktaş'ın kaleci adaylarına bir yenisi daha eklendi. Rus ekibi Krosnadar ile sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Stanislav Kritsyuk, Beşiktaş'ın radarına girdi. 30 yaşındaki tecrübeli kaleci ile geçtiğimiz günlerde temasa geçen siyah beyazlıların, yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

Her transfer döneminde olduğu gibi aynı mevkiden bir kaç oyuncu ile anlaşıp son kararı teknik direktöre bırakan yönetim, Stanislav Kritsyuk ile kesin anlaşmayı sağlarsa teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayına sunacak.

Futbola Rusya'da başlayan Kritsyuk 2014'te Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu. Portekiz'de 1 sezon Rio Ave'ye kiralanan Kritsyuk, sonraki iki sezon Braga'da oynadıktan sonra Krosnadar'a transfer oldu. Rus kaleci bu sezon 7 maçta forma giydi ve 8 gol yedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 65 yaşındaki kadın evlat edindiği 24 yaşındaki gençle evlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş FETÖ'nün kabusu olmuş
Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Göğebakan karısı Sema Bekmez kimdir aldatma hikayesi yürek buktu
Malatya, Erzurum, Bandırma ve Adana'ya tıp fakültesi geldi resmi gazete kararı
İzmir'de akıllı dezenfeksiyon dolabı çözümü geliştirildi!
Suriye'de El Bab ve Azez'de bombalar patladı
Mersin'de o haliyle torunlarına bakıyor kızı kazada öldü eşi kamyon altında kaldı
Kadir Güneş nereli Aleyna Tilki'nin sevgilisi kimin oğlu babası kim?
Yorumlar