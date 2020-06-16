65 yaşındaki kadın evlat edindiği 24 yaşındaki gençle evlendi

Endonezya'da 65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi





Endonezya bu düğünü konuşuyor. 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi. Bununla da yetinmeyen yaşlı kadın, kına gecesi ve düğün yapıp, düğün fotoğrafları çektirdi... Gambreng, “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.