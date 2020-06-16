65 yaşındaki kadın evlat edindiği 24 yaşındaki gençle evlendi
ENDONEZYA’da 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi. Gambreng, “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.
Endonezya'da 65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi
Endonezya bu düğünü konuşuyor. 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi. Bununla da yetinmeyen yaşlı kadın, kına gecesi ve düğün yapıp, düğün fotoğrafları çektirdi... Gambreng, “Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” dedi.
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Endonezya’nın Güney Samatra bölgesinde yaşayan Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı gençle evlendi.
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“Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu” diyen Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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“Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim. O da bana benimle evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım ve kabul ettim.”
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